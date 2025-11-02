أخبار اليمن : 145 شاحنة مساعدات فقط تدخل غزة يومياً

145 شاحنة مساعدات فقط تدخل غزة يومياًأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، استمرار تراجع التزام الاحتلال الإسرائيلي ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أنّ نسبة الشاحنات التي وافق على دخولها إلى قطاع غزة المحاصر، خلال الفترة من 10 حتى 31 أكتوبر 2025 لم تتجاوز 24% من الكميات التي نص عليها الاتفاق.

وقال المكتب في تقرير، إن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الفترة المذكورة بلغ 3203 شاحنات فقط، منها 639 شاحنة تجارية، و2564 شاحنة محمّلة بالمساعدات الإنسانية، شملت 84 شاحنة سولار، و31 شاحنة غاز طهي.

وبيّن أنّ المتوسط اليومي لدخول الشاحنات، سواء التجارية أو الإغاثية لم يتجاوز 145 شاحنة، في حين ينص الاتفاق على دخول 600 شاحنة يومياً، من ضمنها 50 شاحنة وقود ومحروقات، ما يعكس انخفاض مستوى التنفيذ إلى نحو ربع الكمية المتفق عليها.

ولفت المكتب إلى أنّ الشاحنات التجارية التي سُمح بدخولها توزعت على الأغذية والبضائع المختلفة والملابس والأدوات المنزلية والمعدات والمحروقات والمستلزمات الصحية وقطع غيار المركبات، إلا أن الكميات تبقى محدودة ولا تفي بالاحتياجات اليومية لأهالي القطاع في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وفي ما يتعلق بشاحنات الوقود والمحروقات، أوضح التقرير أنّ ما تم توريده فعلياً لم يتجاوز 115 شاحنة خلال الفترة ذاتها، من أصل 1100 شاحنة كان يفترض دخولها بموجب الاتفاق، وهو ما يعني أن نسبة الالتزام بهذا البند الحيوي لا تتعدى 10% فقط.

وأكد أنّ هذا النقص الحاد يعكس استمرار سياسة التضييق والتعطيل المتعمد لإمدادات الطاقة، الأمر الذي يهدد عمل المستشفيات والمخابز والمرافق الأساسية التي يعتمد عليها السكان بشكل يومي.

وحمّل المكتب الإعلامي في غزة، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة، نتيجة استمرار الحصار والإجراءات التعسفية التي تعيق دخول المواد الأساسية.

كما دعا المكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إلى التدخل العاجل لإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته، ولا سيما فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية "دون قيود أو شروط، بما يضمن التخفيف من المعاناة المتفاقمة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".