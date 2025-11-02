أخبار اليمن : أبو راس يبحث تعزيز التعاون مع الصليب الأحمر

أبو راس يبحث تعزيز التعاون مع الصليب الأحمربحث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبو راس اليوم، مع نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء، نور خدام الجامع، جوانب التعاون بين اليمن والبعثة وسبل تعزيزها وتطويرها.

وفي اللقاء ثمن نائب وزير الخارجية الدور الذي تضطلع به بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، مشيداً بالعلاقات التاريخية التي تربط اليمن بالمنظمة والتزامها بمبادئ العمل الإنساني.

وأكد الاستعداد تقديم كافة التسهيلات اللازمة للبعثة والعاملين فيها، مشدّدًا على ضرورة مضاعفة جهود البعثة خلال الفترة القادمة نظراً للاحتياجات الإنسانية المتنامية في اليمن من جراء العدوان والحصار المفروض عليه للعام الـ 11 على التوالي.

بدوره، قدّم نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية شرحاً موجزاً عن الأنشطة التي تقوم بها البعثة في اليمن في مجال الصحة، والمياه، والمساعدات الغذائية، ودعم سبل العيش، والحماية.

وأكد أن البعثة ستستمر في تقديم كافة أشكال الدعم الممكن لليمن وبما يسهم في التخفيف من الأزمة الانسانية التي يعاني منها.