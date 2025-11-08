أخبار اليمن : 9 فوائد صحية وغذائية للرمان.. تعرف عليها

9 فوائد صحية وغذائية للرمان.. تعرف عليهايتميز الرمان بانخفاض السعرات الحرارية، والدهون، وهو أيضاً غني بالألياف، والفيتامينات، والمعادن. تناول موقع «هيلث لاين» الفوائد الصحية العديدة للرمان.

1. يدعم صحة الجهاز الهضمي

قد يساعد تناول الرمان على دعم صحة ميكروبيوم الأمعاء، الذي يلعب دوراً رئيساً في العديد من جوانب الصحة.

أظهرت أبحاث أنابيب الاختبار أن الرمان يمكن أن يزيد مستويات بكتيريا الأمعاء المفيدة، مما يشير إلى أنه قد تكون له تأثيرات بريبيوتيكية.

تعمل البريبيوتيك وقوداً للبكتيريا المفيدة في أمعائك، وتدعم ميكروبيوماً معوياً أكثر صحة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن بذور الرمان غنية بالألياف، وهي ضرورية لصحة الجهاز الهضمي، وقد تحمي من بعض مشكلات الجهاز الهضمي.

9 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة

2. غني بمضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة هي مركبات تساعد على حماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة الضارة التي تساهم في عدد من الأمراض المزمنة.

يُعد الحصول على مضادات الأكسدة من فاكهة مثل الرمان طريقة فعالة لدعم الصحة العامة، والوقاية من الأمراض.

3. قد يساعد في الوقاية من الالتهاب

يمكن أن يساهم الالتهاب المزمن في العديد من الحالات المرضية، بما في ذلك أمراض القلب وداء السكري من النوع الثاني والسرطان، وقد يساعد تناول الرمان في الوقاية من الالتهاب المرتبط بهذه الحالات المزمنة.

يُعزى ذلك بشكل كبير إلى مركبات تُسمى البونيكالاجينات، والتي ثبت أنها تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة، والالتهابات.

وعلى الرغم من الحاجة إلى مزيد من الأبحاث، تُظهر الدراسات أن تناول عصير الرمان يمكن أن يقلل من بعض علامات الالتهاب.

الرمان... الفاكهة الأغنى بالفوائد الصحية

4. قد يمتلك خصائص مضادة للسرطان

وجدت الأبحاث أن المركبات الموجودة في الرمان لها خصائص مضادة للسرطان. كما وجدت الأبحاث على الحيوانات أن الرمان يساعد في إبطاء نمو الورم في المراحل المبكرة من سرطان الكبد.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لأبحاث سابقة قد يكون مستخلص الرمان مفيداً لسرطان البروستاتا.

5. فوائد صحية للقلب

هناك أدلة على أن الفواكه الغنية بالمركبات البوليفينولية، مثل الرمان، قد تُفيد صحة القلب. على سبيل المثال، في دراسة أُجريت على أشخاص مُصابين بأمراض القلب، قلّل شرب عصير الرمان من تواتر وشدة آلام الصدر، بالإضافة إلى بعض المؤشرات الحيوية التي تُشير إلى تأثير وقائي على صحة القلب.

6. يُعزّز صحة الجهاز البولي

وجدت دراسات أن مُستخلص الرمان قد يُساعد في تقليل تكوّن حصوات الكلى.

في دراسة أُجريت عام 2014، وُجد أن مُستخلص الرمان يُثبّط الآلية المُرتبطة بتكوّن الحصوات لدى الأشخاص الذين يُعانون من حصوات الكلى المُتكررة.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسات أُجريت على الحيوانات أن مُستخلص الرمان يُمكن أن يُساعد في تنظيم تركيز الأكسالات والكالسيوم والفوسفات في الدم، وهي مُكوّنات شائعة لحصوات الكلى.

7. خصائص مضادة للميكروبات

قد تساعد مركبات الرمان في مكافحة الكائنات الدقيقة الضارة، ومكافحة البكتيريا، والفطريات، والخميرة المحتملة. على سبيل المثال، قد تحمي صحة الفم عن طريق الحد من نمو الجراثيم التي قد تساهم في رائحة الفم الكريهة، وتسوس الأسنان.

8. قد يُحسّن القدرة على التحمل أثناء التمارين الرياضية

قد تزيد البوليفينولات الموجودة في الرمان من القدرة على التحمل أثناء التمارين الرياضية. وجدت دراسة صغيرة أن مستخلص الرمان يحد من وقت الإرهاق، ويحسّن الأداء لدى راكبي الدراجات المُدربين.

وجدت أبحاث أخرى أن مكملات الرمان قد تُحسّن كلاً من القدرة على التحمل، وتعافي العضلات.

ومع ذلك، لم يُظهر استخدام عصير الرمان أي فائدة في تعافي العضلات بعد التمرين، مما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من الدراسات.

9. مفيد للدماغ

يحتوي الرمان على مضادات أكسدة تُسمى الإيلاجيتانين، والتي تُساعد على تقليل الالتهابات في الجسم. وجدت بعض الدراسات أن الإيلاجيتانين قد يُساعد في حماية الدماغ من مرض ألزهايمر وباركنسون عن طريق تقليل الضرر التأكسدي، وزيادة بقاء خلايا الدماغ.

يُعتقد أن الإيلاجيتانين يُنتج مركباً في الأمعاء يُسمى اليوروليثين أ، والذي دُرست قدرته على تقليل الالتهابات في الدماغ، وتأخير ظهور الأمراض الإدراكية.

ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث.

قد تُساعد المركبات الموجودة في الرمان في حماية صحة الدماغ، والوقاية من مرض ألزهايمر وباركنسون.

