أخبار اليمن : 833 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

833 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى
اقتحم 833 مستوطن صهيوني، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية قوات العدو الإسرائيلي.
وأفادت مصادر مقدسية، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات العدو.
وتشدد قوات العدو الصهيوني من إجراءاتها العسكرية على أبواب المسجد المبارك، وعند مداخل البلدة القديمة، وتغلق الطريق المؤدي الى باب المغاربة، وتعرقل وصول الفلسطينيين الى المسجد الأقصى لتأمين اقتحامات المستوطنين.
ويتعرض المسجد الأقصى بشكل يومي عدا الجمعة والسبت لسلسلة اقتحامات وانتهاكات لحرمته، في محاولة للتقسيم زمانيا ومكانيا وفرض وقائع تهويدية جديدة فيه.
