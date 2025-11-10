أخبار اليمن : بلدية غزة: 85% من البنية التحتية دُمّرت

بلدية غزة: 85% من البنية التحتية دُمّرت
أكدت بلدية غزة أن القطاع تعرض لدمار واسع وغير مسبوق جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، رغم إعلان وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن نحو 85% من البنية التحتية تضررت بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقالت البلدية، إن الأضرار طالت مختلف القطاعات الحيوية، وإن غزة اليوم تحتاج إلى إعمار شامل يبدأ من إعادة بناء البنية الأساسية وصولاً إلى تشغيل الخدمات العامة، إذ إن الحرب لم تترك مجالاً أو قطاعاً إلا ونالت منه.
وأشارت إلى أن كميات الركام الناتجة عن القصف تتجاوز 70 مليون طن، وأن إزالتها تمثل التحدي الأكبر أمام جهود الإعمار في ظل استمرار الحصار وإغلاق المعابر.
وبينّت البلدية، أن القطاع يواجه كارثة بيئية وصحية متفاقمة نتيجة تراكم أكثر من 260 ألف طن من النفايات، في ظل منع الاحتلال وصول طواقمها إلى مكب جحر الديك شرق غزة، وهو المكب الرئيسي للمدينة، مما أدى إلى تحول بعض الشوارع إلى "مكبات مفتوحة تنبعث منها روائح كريهة في الأحياء المكتظة بالنازحين".
وأوضحت أن ما يصل من الوقود عبر المؤسسات الدولية لا يغطي سوى الحد الأدنى من احتياجات البلدية اليومية، وأن الاعتماد على السولار أصبح شبه كامل لتشغيل المولدات والآبار ومحطات الضخ في ظل استمرار أزمة الكهرباء.
