انفجار في نيودلهي يخلف 8 قتلى
قالت الشرطة الهندية إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في انفجار وقع قرب الحصن الأحمر التاريخي في منطقة مكتظة بالسكان في العاصمة الهندية نيودلهي.
وأفاد المتحدث باسم الشرطة سانجاي تياجي بأن الانفجار وقع في سيارة قرب الحصن، لكن سببه الدقيق لم يُعرف بعد. وذكرت قنوات تلفزيونية أن 11 شخصا على الأقل أصيبوا في الانفجار.
وقال نائب رئيس إدارة الإطفاء في دلهي إن ست سيارات وثلاث عربات "ريكشا" على الأقل اشتعلت فيها النيران، مضيفا أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق. وقال أحد السكان، الذي فضل عدم نشر اسمه، لقناة (إن.دي تي.في) "سمعنا صوتا قويا، واهتزت نوافذ منزلنا".
وحاولت الشرطة تفريق الحشود التي تجمعت حول موقع الانفجار.
والحصن الأحمر، المعروف في الهند باسم (لال قلعة)، يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر إبان العصر المغولي ويقع في المدينة القديمة ويزوره السياح على مدى شهور العام.
