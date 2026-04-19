أخبار اليمن : الطقس يُخبئ مفاجآت لهذه المناطق.. استعدوا

الطقس يُخبئ مفاجآت لهذه المناطق.. استعدواتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار متوسطة على المرتفعات الجبلية، وطقساً حاراً إلى شديد الحرارة في السهول الساحلية والصحارى خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً مع احتمال هطول أمطار متوسطة قـد يصحبها الرعـد أحيانـاً على مناطق محدودة من محافظات صعـدة، عمـران، حجـة، صنعاء، المحـويت، وتتشكل الشابورة المائية أثناء المساء والصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجبلية.

ومن المحتمل أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً، حاراً رطباً بوجه عام، حاراً إلى شديد الحرارة على سهل تهامة حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 34-40 درجة مئوية، وتنشط الرياح لتصل أقصى سرعة لها إلى 28 عقدة.

وفي المناطق الصحراوية قد يكون الطقس صحواً وحاراً إلى شديد الحرارة بشكل عام وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 35 - 40 درجة مئوية، وتنشط الرياح أحياناً تثير الأتربة والرمال.

ونبه المركز المواطنين من الطقس الحار والشديد الحرارة في الصحارى والسهول الساحلية، ومن التواجد في ممرات السيول أو عبـورها أثناء وبعد هطول الأمطار في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها.