أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفرقة

الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفرقة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة على المناطق الجبلية وأجزاء من سهل تهامة ومحافظتي البيضاء والضالع خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، فالفرصة مهيأة لهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجـزاء من محافظـات تعز، إب، ذمار، ريمة، صنعاء، المحويت، عمران، حجة، صعدة.
ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من سهل تهامة ومحافظتي البيضاء والضالع.
وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والودين أو التواجد في ممراتها والمجازفة بعبورها أثناء وبعـد هطول الأمطار.
كما حذر من الانهيارات الصخرية على المنحدرات الجبلية، والعواصف الرعدية ونصح بعدم التواجد بالقرب من أعمدة الكهرباء أو الأشجار العالية.
