الطقس في اليمن: احذروا الساعات المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظـات تعـز، إب، ذمـار، ريمة، صنعاء، المحويت، حجة، عمران، صعدة.
ويتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعـد أحيانـاً على مرتفعات محافظات الضالع، البيضاء، غرب كل من مأرب والجوف، وأجزاء من السواحل الشرقية والغربية.
وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية وتدفق السيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.
كما حذر من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الطقس في اليمن: احذروا الساعات المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.