أخبار اليمن : الطقس في اليمن: احذروا الساعات المقبلة

الطقس في اليمن: احذروا الساعات المقبلةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظـات تعـز، إب، ذمـار، ريمة، صنعاء، المحويت، حجة، عمران، صعدة.

ويتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعـد أحيانـاً على مرتفعات محافظات الضالع، البيضاء، غرب كل من مأرب والجوف، وأجزاء من السواحل الشرقية والغربية.

وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية وتدفق السيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب.