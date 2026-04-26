10264 شهيداً ومصاباً في لبنان
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ الثاني من مارس الماضي إلى 10264 شهيداً ومصاباً.
وأكدت الوزارة في بيان، تسجيل 13 شهيدا و30 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية بغارات إسرائيلية جديدة، ما رفع إجمالي الضحايا منذ الثاني من مارس الماضي إلى 2509 شهداء و7755 مصاباً.
وأشارت إلى أن حصيلة الضحايا من العاملين في القطاع الصحي ارتفعت إلى 100 ضحية و233 جريحًا، في حين تعرّضت 16 مستشفى إلى أضرار جزئية، وأقفلت 4 مستشفيات أبوابها بشكل كامل.
وشهدت مناطق في جنوبي لبنان، حركة نزوح كثيفة جراء غارات إسرائيلية واسعة، غداة إيعاز رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بتصعيد العمليات العسكرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 10264 شهيداً ومصاباً في لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.