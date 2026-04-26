أخبار اليمن : 10264 شهيداً ومصاباً في لبنان

10264 شهيداً ومصاباً في لبنانأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ الثاني من مارس الماضي إلى 10264 شهيداً ومصاباً.

وأكدت الوزارة في بيان، تسجيل 13 شهيدا و30 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية بغارات إسرائيلية جديدة، ما رفع إجمالي الضحايا منذ الثاني من مارس الماضي إلى 2509 شهداء و7755 مصاباً.

وأشارت إلى أن حصيلة الضحايا من العاملين في القطاع الصحي ارتفعت إلى 100 ضحية و233 جريحًا، في حين تعرّضت 16 مستشفى إلى أضرار جزئية، وأقفلت 4 مستشفيات أبوابها بشكل كامل.

وشهدت مناطق في جنوبي لبنان، حركة نزوح كثيفة جراء غارات إسرائيلية واسعة، غداة إيعاز رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بتصعيد العمليات العسكرية.