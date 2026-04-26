أخبار اليمن : الخارجية تُدين العدوان على فلسطين ولبنان

الخارجية تُدين العدوان على فلسطين ولبنانأدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي المستمر على فلسطين ولبنان.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية من قصف متواصل واستهداف مباشر للأحياء السكنية واقتحامات واعتداءات من قبل المغتصبين، وما يشهده لبنان من اعتداءات متكررة على بلداته الحدودية، يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني ولوقف إطلاق النار، ويؤكد نهج الكيان العدواني واصراره على مواصلة التصعيد وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

ونبهت إلى أن كيان العدو الاسرائيلي يحاول أن يستغل انشغال العالم بالعدوان الأمريكي، الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران لتحقيق مآربه الخبيثة في فلسطين ولبنان.

وأشار البيان إلى أن فلسطين هي الخندق الأول للأمة وخط الدفاع الأول عنها، وفشل العدو على فلسطين سيفشل مخططاته في بقية الدول.

وحذّر من استمرار العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان وإيران قد يجر المنطقة إلى حرب واسعة تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وجددّت وزارة الخارجية التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت والمساند للشعبين الفلسطيني واللبناني وحقهما المشروع في الدفاع عن النفس ومواجهة العدوان الإسرائيلي.