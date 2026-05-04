أخبار اليمن : 72612 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

72612 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبرأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 72 ألفا و612 شهيدا، و172 ألفا و457 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شهيدين و9 مصابين.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 832، فيما وصل عدد الإصابات إلى 2354، بينما جرى انتشال 767 جثمانا من تحت الأنقاض.

وأكدت أن عدد من الضحايا مازالوا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.