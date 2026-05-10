أخبار اليمن : كأس الجمهورية: 4 أندية تبلغ دور الـ32

كأس الجمهورية: 4 أندية تبلغ دور الـ32
أسفرت نتائج مباريات الدور التصفوي لكأس الجمهورية لكرة القدم، التي جرت اليوم، عن تأهل أندية الميناء وأهلي تعز ووحدة عدن وسمعون إلى الدور الـ32 من البطولة، وسط حضور جماهيري كبير اكتظت بهما مدرجات الملاعب.

ففي مدينة تعز، انتزع الميناء عدن بطاقة العبور من ملعب مضيفه صقر تعز بانتصاره بركلات الترجيح 3-1، بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي للمباراة.

وافتتح صقر تعز التسجيل عبر لاعبه حمزة جامل، قبل أن يدرك الميناء التعادل عن طريق محمد نسيم، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق الميناء، مانحةً إياه بطاقة العبور إلى الدور التالي.

وحجز وحدة عدن مقعده في الدور المقبل بعد تجاوزه ضيفه العروبة الشباريق-الحديدة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وفي مباراة ثالثة، تأهل أهلي تعز بتغلّبه على سلام صعدة بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الظرافي بصنعاء.

كما بلغ سمعون حضرموت الدور ذاته باكتساحه لضيفه شباب همدان بنتيجة 11- صفر على ملعب الفقيد بارادم في المكلا.

وتتواصل مباريات الدور التمهيدي غداً الأحد، حيث يلتقي شعب صنعاء وشباب سيحوت على ملعب الظرافي، وطليعة تعز وسيئون على ملعب الشهداء في تعز.

وتأتي البطولة التي انطلقت في الـ23 أبريل الماضي بعد توقف دام 12 عاماً، بمشاركة 64 فريقاً من أندية الدرجتين الأولى والثانية وأبطال الدرجة الثالثة من مختلف المحافظات.

