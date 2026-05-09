14834 مهاجر أفريقي وصلوا اليمن في شهر
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، وصول أكثر من 14 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن، خلال أبريل الماضي.
وقالت المنظمة في تقرير حديث، إن مصفوفة التتبع الخاصة بها، سجلت خلال أبريل الماضي دخول 14834 مهاجرًا إلى اليمن، بنسبة انخفاض قدرها 13% مقارنة بالشهر السابق (17027).
وأفاد التقرير بأن 67% من المهاجرين قدموا عبر سواحل جيبوتي ووصلوا إلى أبين وتعز، وقدم 28% من سواحل الصومال إلى شبوة، فيما وصل باقي المهاجرين (5%) عبر سلطنة عُمان إلى محافظة المهرة.
وأشار إلى أن الرجال مثلوا 65% من المجموع العام للمهاجرين الوافدين، مقابل 18% من الأطفال، و17% من النساء.
ووفقاً للإحصائية الأممية فقد ارتفع عدد إجمالي المهاجرين الواصلين إلى اليمن منذ مطلع يناير 2026م، إلى 72248 مهاجراً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 14834 مهاجر أفريقي وصلوا اليمن في شهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
0 تعليق