أخبار اليمن : بيان صادر عن فرعي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة ذمار

بيان صادر عن فرعي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة ذمارأعلن فرعا المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة ذمار، في بيان مشترك، رفضهما القاطع للمحاولات المشبوهة التي تستهدف وحدة التنظيم تحت لافتة "استعادة دور المؤتمر".وأكد البيان أن المروجين لهذه الدعوات قد فقدوا صفاتهم التنظيمية سواء بالفصل أو الاستقالة والالتحاق بكيانات أخرى منذ عام 2011م، مشدداً على أن المرجعية الوحيدة والشرعية للمؤتمر هي القيادة المنتخبة في دورة اللجنة الدائمة بصنعاء المنعقدة في مايو 2019م.وجددت قيادة فرعي ذمار والجامعة الوقوف الكامل خلف رئيس المؤتمر، الأخ المناضل صادق بن أمين أبو راس، ونوابه، وأعضاء اللجنة العامة والأمانة العامة، في مواجهة أي محاولات للاختراق أو التفكيك. كما أشار البيان إلى أن أي تغييرات في البنية القيادية هي شأن داخلي لا يتم إلا عبر مؤتمر عام شامل يُعقد في ظروف طبيعية عقب انتهاء العدوان ورفع الحصار وتحقيق السلام في اليمن.

تابعت قيادة وقواعد المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة ذمار باهتمام ما يُثار من دعوات ومحاولات مشبوهة تحت عناوين مضللة مثل إستعادة دور المؤتمر بينما تنكشف حقيقتها كمحاولات تستهدف النيل من المؤتمر ووحدته الداخلية، وتقف خلفها أطراف تسعى لإرباك المشهد المؤتمري وخدمة أجندات معروفة.

وانطلاقًا من المسؤولية التنظيمية فإن فرعي المؤتمر بمحافظة وجامعة ذمار وهما يدينان هذه المساعي المشبوهة كون من يروجون لها قد فقدوا صفاتهم التنظيمية، سواء بقرارات فصل سابقة نتيجة مخالفاتهم، أو باستقالاتهم من المؤتمر والتحاقهم بكيانات سياسية أخرى خلال ثورة الأحزاب في اليمن عام 2011م ، وعليه فإن كل ما يصدر عنهم لا يمثل إلا مواقفهم الشخصية ولا يلزم المؤتمر أو قواعده بأي شكل من الأشكال.

ويؤكد فرعا المؤتمر بمحافظة وجامعة ذمار أن المرجعية الوحيدة للمؤتمر الشعبي العام تتمثل في القيادة المنتخبة عن دورة اللجنة الدائمة الرئيسية المنعقد في الثاني من مايو 2019م بالعاصمة صنعاء، وهي المخولة بإدارة شؤون المؤتمر واتخاذ قراراته، وأي تشكيلات أو مسميات تنشأ خارج هذا الإطار لا تملك أي صفة شرعية أو تمثيلية، كما أن تعزيز حضور المؤتمر واستعادة دوره الوطني يتم عبر مؤسساته التنظيمية القائمة داخل الوطن ووفقاً للنظام الداخلي واللوائح المنظمة، وإجراء أي تغييرات في بنيته القيادية أو التنظيمية لابد أن تتم من خلال مؤتمر عام شامل يُعقد في ظروف طبيعية تضمن مشاركة الجميع، عقب انتهاء العدوان ورفع الحصار وتحقيق السلام في اليمن.

ويجدد فرعا المؤتمر بمحافظة وجامعة ذمار موقفهما الثابت في دعم قيادة المؤتمر، ممثلة برئيسه الأخ المناضل/ صادق بن أمين أبو راس، ونوابه، وأعضاء اللجنة العامة والأمانة العامة، مؤكدين الوقوف إلى جانبهم في كل ما من شأنه الحفاظ على وحدة التنظيم وصون تماسكه والتصدي لكل محاولات الاختراق أو التفكيك.

حسن محمد يحيى عبدالرزاق رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار

محمد علي السنباني رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة ذمار

ذمار - الاحد 23 ذو القعدة 1447هـ الموافق 10 مايو 2026م

