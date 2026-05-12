أخبار اليمن : 2869 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

2869 شهيداً في لبنان منذ 2 مارسأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، استشهاد 23 شخصا وإصابة 37 آخرين خلال 24 ساعة الماضية جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للعدوان من 2 مارس الماضي وحتى اليوم ارتفعت إلى "2869 شهيدا، و8730 مصابا".

كما وجه جيش الاحتلال إنذارا عاجلا إلى سكان بلدات وقرى الريحان (جزين)، وجرجوع، وکفررمان، والنميرية، وعربصاليم، والجميجمة، ومشغرة، وقلايا (البقاع الغربي) وحاروف”، مطالباً إياهم بإخلاءها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقلّ عن ألف متر.

وتزامن ذلك مع تجدّيد الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على بلدات تول والجميجمة والقليلة وجرجوع، كما استهدف بسلسلة غارات بلدات يحمر الشقيف، وكفرتبنيت، ومحيط الميتم في شوكين وبلدة مشغرة في البقاع الغربي.

وتعرضت أطراف بلدة جبشيت لجهة شوكين لقصف مدفعي إسرائيلي، كما طاول القصف أيضاً حرج علي الطاهر عند أطراف بلدات النبطية الفوقا وكفزتبنيت وميفدون، جنوبي لبنان.