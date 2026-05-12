الدولار يواصل الصعود
ارتفع سعر الدولار لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم في الأسواق الآسيوية، مدعوما ببيانات قوية عن سوق العمل الأمريكي، إلى جانب تزايد الطلب على الملاذات الآمنة في ظل الحذر المرتبط بالتطورات في الشرق الأوسط.
وانخفض اليورو بنسبة 0.2 في المئة، ليصل إلى 1.1757 دولار، بينما تراجع الين الياباني بنسبة 0.3 في المئة، ليسجل 157.155 ين للدولار، كما هبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 في المئة إلى 1.3590 دولار.
من جانبه، فقد الدولار الأسترالي نحو 0.2 بالمئة ليبلغ 0.7229 دولار، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.3 في المئة إلى 0.5948 دولار.
في المقابل، واصل اليوان الصيني تحقيق مكاسبه، إذ ارتفع بنسبة 0.1 في المئة، مقابل الدولار في التعاملات الخارجية ليصل إلى 6.7939 يوان، مسجلا بذلك أرباحا لليوم الثامن على التوالي.
كما صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية، مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المئة ليبلغ 98.103.
