ارتفاع أسعار الذهب

ارتفاع أسعار الذهبارتفعت أسعار ‌الذهب اليوم في تعاملات متقلبة، في الوقت الذي يقيم فيه ‌المستثمرون تطورات الجهود الدبلوماسية الأمريكية الإيرانية وينتظرون بيانات رئيسية عن التضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدورها ‌في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة ‌إلى 4723.40 دولار للأوقية بعد انخفاضه بأكثر من واحد بالمئة خلال الجلسة، في حين لم يطرأ تغيير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب وسجلت 4728.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 6.6 بالمئة إلى 85.65 دولار للأوقية، في حين صعد البلاتين ثلاثة بالمئة إلى 2116.72 دولار، فيما زاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1503.11 دولار.