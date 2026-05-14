مقتل 5 جنود و7 مسلحين في باكستان

مقتل 5 جنود و7 مسلحين في باكستانأعلن الجيش الباكستاني اليوم مقتل 5 من جنوده، بينهم ضابط، وسبعة عناصر مسلحة خلال اشتباكات في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

ووضح الجيش الباكستاني، في بيان له، أن قوات الأمن كانت تجري عملية تطهير ضد العناصر المسلحة في مقاطعة "باركهان" في بلوشستان، واشتبكت مع مجموعة مسلحة، ما أسفر عن مقتل خمسة جنود، بينهم ضابط، وسبعة مسلحين.

وذكر أنه جرى خلال هذه العملية مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة كانت بحوزة المجموعة المسلحة، وتطهير المنطقة.

وكان سبعة أشخاص، بينهم شرطيان، قد لقوا حتفهم في انفجار قبل يومين بإقليم خيبربختونخوا شمال غرب باكستان.