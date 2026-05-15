أخبار اليمن : صراع الصدارة يشتعل في الدوري اليمني

صراع الصدارة يشتعل في الدوري اليمنياشتعل صراع الصدارة على قمة ترتيب الدوري اليمني لكرة القدم، بعد فوز المكلا والشعب والعروبة مساء اليوم على الشباب وسلام والهلال على التوالي، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى.

فعلى ملعب بارادم في حضرموت، نجح فريق المكلا في تحقيق الفوز الثالث له توالياً حينما تفوق على شباب البيضاء بثلاثة أهداف نظيفة، حملت توقيع اللاعبين حسن باسفر "هدفين"، ومحمد القدسي، ليرفع المكلا رصيده إلى 9 نقاط ليتقاسم الصدارة مع الشعب ويتفوق على العروبة بأفضلية الأهداف، فيما تراجع شباب البيضاء للمركز العاشر بثلاث نقاط.

وفي الملعب الأولمبي بسيئون، استطاع فريق شعب حضرموت عبور المحطة الصعبة بتجاوز عقبة سلام الغرفة، محققاً فوزه الثالث بهدفين نظيفين، أحرزهما حيدر أسلم ليعزز موقعه بجانب المكلا في الصدارة برصيد 9 نقاط، بينما تلقى السلام الخسارة الثالثة وتشبث بذيل القائمة.

وعلى ملعب العلفي بالحديدة، واصل فريق العروبة صنعاء انطلاقته المثالية بفوز ثالث توالياً عندما تغلب على مضيفه الهلال بهدف نجمه إسكندر حازم، رافعاً رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن المتصدر، بينما تجمد رصيد الهلال عند نقطة واحدة في المركز الحادي عشر.

كما فاز فريق وحدة صنعاء على ضيفه اتحاد إب بهدفين نظيفين على ملعب الظرافي، سجلهما قاسم الشرفي ومحمد هاشم، ليتقدم الوحدة للمركز الرابع بست نقاط، وتراجع الاتحاد للمركز الثاني عشر بنقطة واحدة.

وتختتم مباريات الجولة يوم غدٍ الجمعة بمواجهة قوية تجمع التضامن مع اتحاد حضرموت على ملعب بارادم في المكلا.