رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين : تفعيل غرف العمليات على مدار الـ24 ساعة استعدادا لعيد الأضحى

رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين : تفعيل غرف العمليات على مدار الـ24 ساعة استعدادا لعيد الأضحى

السيدة انتصار السيسي تشهد فعالية فرحة مصر لتجهيز العرائس

السيدة انتصار السيسي تشهد فعالية فرحة مصر لتجهيز العرائس

السيدة انتصار السيسي: سعدت بالمشاركة في فعالية فرحة مصر ومشاركة فرحة ألف عريس وعروس ببداية جديدة مليئة بالأمل والمحبة

السيدة انتصار السيسي: سعدت بالمشاركة في فعالية فرحة مصر ومشاركة فرحة ألف عريس وعروس ببداية جديدة مليئة بالأمل والمحبة

برلمانى: مشروع الدلتا الجديدة حماية للأمن الغذائى وشريان للتنمية

برلمانى: مشروع الدلتا الجديدة حماية للأمن الغذائى وشريان للتنمية

نائبة: «الدلتا الجديدة» ترجمة حقيقية لرؤية الرئيس فى بناء مستقبل مصر الزراعى

نائبة: «الدلتا الجديدة» ترجمة حقيقية لرؤية الرئيس فى بناء مستقبل مصر الزراعى

نائب: مشروع الدلتا الجديدة ملحمة تنموية تجسد رؤية مصر لتحقيق الأمن الغذائى

نائب: مشروع الدلتا الجديدة ملحمة تنموية تجسد رؤية مصر لتحقيق الأمن الغذائى

النائب حازم توفيق: مشروع الدلتا الجديدة يوفر فرص عمل ويدعم استقرار الأسعار

النائب حازم توفيق: مشروع الدلتا الجديدة يوفر فرص عمل ويدعم استقرار الأسعار

نقيب الزراعيين لصباح الخير يا مصر: مشروع الدلتا الجديدة نواة لتوطين مليون مواطن

نقيب الزراعيين لصباح الخير يا مصر: مشروع الدلتا الجديدة نواة لتوطين مليون مواطن

نائب: مشروع الدلتا الجديدة يعزز قدرة الاقتصاد الوطنى على مواجهة التحديات

نائب: مشروع الدلتا الجديدة يعزز قدرة الاقتصاد الوطنى على مواجهة التحديات

أخبار اليمن : تحذير هام من شركات استثمار وهمية ( اسماء شركات)

أخبار اليمن : تحذير هام من شركات استثمار وهمية ( اسماء شركات)

الرئيسية اخبار الخليج اخبار اليمن

أخبار اليمن : تحذير هام من شركات استثمار وهمية ( اسماء شركات)

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أخبار اليمن : تحذير هام من شركات استثمار وهمية ( اسماء شركات)

أخبار اليمن : تحذير هام من شركات استثمار وهمية ( اسماء شركات)

دوت الخليج -
تحذير هام من شركات استثمار وهمية ( اسماء شركات)
حذر البنك المركزي اليمني، جميع المواطنين والبنوك وشركات الصرافة وتحويل الأموال والمحافظ الإلكترونية، من التعامل مع الكيانات الوهمية وغير المرخصة التي تعمل في مجال الاستثمار والتسويق الهرمي كونها تنطوي على الغش والاحتيال وتصيب الاقتصاد الوطني والمواطنين بالضرر الكبير.

وأوضح البنك المركزي في بيان صادر عنه اليوم، أنه واستناداً إلى القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني والقانون رقم (199 لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة وتعديلاته والقانون رقم (40) لسنة 2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية، والقانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وكافة القوانين النافذة ذات الصلة، ينبه كافة المواطنين إلى أنها ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة وأعمالاً تجارية واستثمارية عبر مبيعات سلع رخيصة الثمن وعديمة الفائدة بأثمان عالية بواسطة التسويق الشبكي والهرمي.

وأشار إلى أن هذه الكيانات تقوم بخداع المواطنين والاستيلاء على أموالهم، عن طريق إغرائهم باستثمارها وحصولهم على أرباح كبيرة شريطة إدخال مواطنين آخرين ضمن شبكة التسويق وإرسال تلك الأموال إلى الخارج وبالتالي ضياع مدخراتهم واستنزاف احتياط البلد من العملات الأجنبية.

وذكر أن من تلك الكيانات: ماي لايف ستايل، فارمسي، فوريفر ليفينج، دي إكس إن، أوريفليم، جيفو، هيربالايف، أفون، جينيس.

وحذر البنك، جميع المواطنين والبنوك وشركات الصرافة وتحويل الأموال والمحافظ الإلكترونية من التعامل مع هذه الكيانات أو مندوبيها، كونها تنطوي على الغش والاحتيال وتصيب الاقتصاد الوطني والمواطنين على السواء بالضرر الكبير ويضع المتعاملين معها موضع المساءلة القانونية.. مؤكدا أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتها.

ولفت إلى أنه يمكن الإبلاغ عن هذه الكيانات والتجمعات التي تقوم بها ومندوبيها وكذلك الاستعلام والتأكد من قانونية الكيانات التي يرغب المواطنون بالتعامل معها عن طريق الاتصال على الرقم المجاني: (8006800).
(سبأ)

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : تحذير هام من شركات استثمار وهمية ( اسماء شركات) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه:
فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

أخبار ذات صلة

0 تعليق