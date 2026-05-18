رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين : تفعيل غرف العمليات على مدار الـ24 ساعة استعدادا لعيد الأضحى

برلمانى: مشروع الدلتا الجديدة حماية للأمن الغذائى وشريان للتنمية

برلمانى: مشروع الدلتا الجديدة حماية للأمن الغذائى وشريان للتنمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 مايو 2026 04:24 مساءً - أكد محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن ، أن افتتاح مشروع الدلتا الجديدة يمثل خطوة تاريخية وإنجازًا تنمويًا غير مسبوق في مسيرة الجمهورية الجديدة، ويعكس حجم الإرادة السياسية والرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية بقيادة عبد الفتاح السيسي لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية الشاملة.

 

 

وأوضح أبو النصر، في بيان له اليوم، أن مشروع الدلتا الجديدة يعد واحدًا من أكبر المشروعات الزراعية في تاريخ مصر الحديث، لما يحمله من أبعاد اقتصادية وتنموية وزراعية وصناعية ضخمة، خاصة مع استهدافه زراعة نحو 2.2 مليون فدان، بما يسهم في زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، مشيرا  إلى أن المشروع يعكس نجاح الدولة في مواجهة التحديات المتعلقة بندرة المياه، من خلال الاعتماد على أحدث نظم المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي، وإنشاء محطات رفع عملاقة وبنية تحتية متطورة لنقل المياه والكهرباء، وهو ما يؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية مستدامة قائمة على التخطيط العلمي والرؤية المستقبلية.

 

 

 

مشروع الدلتا يقلل فاتورة الاستيراد وزيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز القدرة على توفير المحاصيل الاستراتيجية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المشروع يحقق فوائد استراتيجية عديدة، أبرزها تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتعزيز القدرة على توفير المحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب دعم الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي، مؤكدًا أن التكامل بين الأراضي القديمة والجديدة يضمن تحقيق أعلى إنتاجية وجودة للمحاصيل المختلفة، مثمنا مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل المشروع، مؤكدًا أن ذلك يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، كما يسهم في توفير نحو مليوني فرصة عمل مستدامة للشباب، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى المعيشة ودعم الاقتصاد الوطني.

 

كما أكد أبو النصر، أن مشروع الدلتا الجديدة لا يقتصر فقط على التوسع الزراعي، بل يمثل نقلة حضارية وتنموية متكاملة تسهم في إنشاء مجتمعات عمرانية وإنتاجية جديدة، وتدعم خطط الدولة لتخفيف الضغط عن الوادي والدلتا التقليدية، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس نجاح الدولة في بناء بنية تحتية قوية تشمل الطرق ومحطات الكهرباء وشبكات الري الحديثة، بما يفتح آفاقاً واسعة للاستثمار الزراعي والصناعي ويعزز مكانة مصر كقوة إقليمية في مجال الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

 

واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن ما تحقق في مشروع الدلتا الجديدة هو رسالة واضحة بأن الدولة المصرية قادرة على تنفيذ المشروعات القومية العملاقة رغم التحديات، وأن القيادة السياسية تمتلك رؤية طموحة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للأجيال القادمة.

 

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

