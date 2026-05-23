أخبار اليمن : التضامن ينهي الجولة الرابعة بانتصار

التضامن ينهي الجولة الرابعة بانتصار

واصل فريق تضامن حضرموت نتائجه الإيجابية وأنهى الجولة الرابعة من الدوري العام لكرة القدم، بانتصار على سلام الغرفة بثلاثة أهداف نظيفة، مساء اليوم، على الملعب الأولمبي بمدينة سيئون. التضامن ينهي الجولة الرابعة بانتصارواصل فريق تضامن حضرموت نتائجه الإيجابية وأنهى الجولة الرابعة من الدوري العام لكرة القدم، بانتصار على سلام الغرفة بثلاثة أهداف نظيفة، مساء اليوم، على الملعب الأولمبي بمدينة سيئون. سجل ثلاثية التضامن يزيد اليزيدي في الدقيقة 52، وعمر جولان "هدفين" في الدقيقتين 74 و90+3. وبهذا الفوز، يرفع تضامن حضرموت رصيده إلى 9 نقاط ليتقاسم المركز الثالث مع وحدة صنعاء، فيما تلقى سلام الغرفة الهزيمة الرابعة على التوالي وتشبث بالمركز الأخير بدون نقاط.



