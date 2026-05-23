أخبار اليمن : حزب البعث: الوحدة محطة تاريخية مفصلية ونجدد التمسك بالثوابت الوطنية

حزب البعث: الوحدة محطة تاريخية مفصلية ونجدد التمسك بالثوابت الوطنيةأكد حزب البعث العربي الاشتراكي القومي – قيادة قطر اليمن، أن الوحدة مثلت محطة تاريخية مفصلية جسدت إرادة اليمنيين وتطلعاتهم نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وأشار بيان صادر عن الحزب بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الـ22 من مايو 1990م، -تلقى "دوت الخليج" نسخة منه- إلى أن أبناء الشعب اليمني يحتفلون بهذه المناسبة الوطنية العظيمة باعتزاز وفخر بما تحقق من منجز تاريخي أعاد لليمن وحدته ومكانته، معتبراً الوحدة اليمنية ثمرة نضال طويل وتضحيات جسيمة قدمها أبناء الوطن في سبيل تحقيقها وترسيخها.

وجدّد الحزب تأكيده على مواصلة النضال للدفاع عن الوحدة اليمنية ومكتسباتها، ورفض المشاريع الصغيرة والمؤامرات التي تستهدف النيل من ثوابت الوطن ومنجزاته الوطنية، مشدداً على أهمية حماية الجمهورية والوحدة والديمقراطية وصون سيادة اليمن واستقلاله.

كما أدان البيان حملات التشويه والاستهداف التي طالت الوحدة اليمنية منذ قيامها، محذراً من المشاريع التي تسعى إلى تمزيق النسيج الوطني أو المساس بمصالح الوطن والشعب.

ودعا حزب البعث جميع القوى الوطنية والمكونات السياسية والاجتماعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، وتجاوز حالة الانقسام والصراع، والعمل بروح المسؤولية الوطنية من أجل تحقيق المصالحة الشاملة والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

وأكد الحزب في ختام بيانه أن المرحلة الراهنة تتطلب اصطفافاً وطنياً واسعاً لمواجهة التحديات الراهنة، وتجنيب الوطن التدخلات الخارجية والصراعات التي تهدد مستقبله، متمنياً أن تحمل المرحلة المقبلة لليمنيين الأمن والسلام والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب في العيش الكريم.