أخبار اليمن : تمديد التسجيل للمقاعد المجانية في الجامعات

تمديد التسجيل للمقاعد المجانية في الجامعاتأعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي عن تمديد فترة التسجيل للمفاضلة والتنافس على المقاعد المجانية في الجامعات وكليات المجتمع والمعاهد التقنية الحكومية والأهلية حتى يوم السبت 20 ذو الحجة 1447هـ الموافق 6 يونيو المقبل، كآخر موعد للتقديم عبر البوابة الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن التمديد يأتي حرصًا على إتاحة الفرصة للطلاب، الذين لم يتمكنوا من التسجيل في البوابة الإلكترونية للمقاعد المجانية.

وأهابت بالطلاب والطالبات الراغبين في التنافس على المقاعد المجانية للعام 1447هـ، سرعة التسجيل بصورة سليمة خلال المدة المحددة والحصول كآخر خطوة في التسجيل على رقم الحافظة وسداد الرسوم عبر "كاك بنك - خدمة السريع" والاحتفاظ بأصل سند السداد من أجل دخول امتحانات الكفاءة التي سيتم الإعلان عن موعدها لاحقاً.

وحددّت الوزارة آخر موعد للسداد يوم الاثنين 22 ذو الحجة 1447هـ الموافق 8 يونيو 2026م.. داعية كافة الراغبين للتسجيل أو الحصول على المعلومات والاستفسارات الدخول على موقع البوابة الإلكترونية "mohesr.gov.ye".