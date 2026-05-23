أخبار اليمن : إعــلان صرف نصف راتب جديد في صنعاء

إعــلان صرف نصف راتب جديد في صنعاءبدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، صرف النصف الأول من معاش شهر سبتمبر 2021م للمتقاعدين المدنيين.

وأوضح رئيس الهيئة إبراهيم الحيفي، أن عملية الصرف تنفذها الهيئة ضمن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة موظفي الدولة وفقا لأحكام للقانون رقم (2) لسنة 1446هـ التي تضمن صرف المعاشات التقاعدية بانتظام بحيث يتم تنفيذ 12 عملية صرف سنوياً.

وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت ثمرة جهود مكثفة وتنسيق مستمر مع وزيري المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري لضمان استمرارية صرف المعاشات التقاعدية في إطار برنامج حكومة التغيير والبناء التي تولي اهتماما خاصا بشريحة المتقاعدين تقديراً لعطائهم وخدمتهم الطويلة للوطن.

ولفت إلى أن عملية الصرف هي الثانية من نوعها التي تقوم بها الهيئة خلال أسبوع حيث سبقها صرف معاش النصف الثاني من معاش شهر أغسطس ٢٠٢١ الثلاثاء الماضي.

ودعا رئيس هيئة التأمينات والمعاشات المتقاعدين ووكلاء المستفيدين للتوجه إلى مكاتب البريد مصطحبين الوثائق الخاصة لتسهيل استلام المعاش.