أسهم أوروبا تغلق عند أعلى مستوى

أسهم أوروبا تغلق عند أعلى مستوىأغلقت الأسهم الأوروبية اليوم، عند أعلى ‌مستوياتها منذ أكثر من شهر.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.73 بالمئة وأغلق عند مستوى 625.12 ‌نقطة، مسجلا أكبر مكاسب أسبوعية له منذ أكثر من شهر.

كما ارتفع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بـ 0.53 بالمئة، ووصل إلى مستوى 8.128.46 نقطة عند الإغلاق، وأضاف مؤشر "فوتسي 100" البريطاني 0.03 بالمئة ليصل إلى 10,474.73 نقطة.. فيما صعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.31 بالمئة ووصل إلى 24,928.39 نقطة في نهاية التعاملات.