أخبار اليمن : مجيديع يعزي بوفاة الشيخ الأحمدي

مجيديع يعزي بوفاة الشيخ الأحمديبعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام، الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ علي عبدالله الأحمدي، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع والإصلاح بين الناس.

وأشار مجيديع في البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد عبدالله علي عبدالله الاحمدي مدير مكتب الشباب والرياضة بمديرية الحداء واخوانه وافراد الاسرة وكافة ال الأحمدي بمديرية الحداء محافظة ذمار إلى أن الفقيد كان من الشخصيات الاجتماعية والوطنية المشهود لها بالحضور الفاعل والإسهام في خدمة المجتمع والإصلاح بين الناس.

وعبّر الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام،عن خالص تعازيه وصادق مواساته بهذا المصاب الأليم ؛سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

