سبب بطانة الرحم المهاجرة.. حقائق قد لا تعرفينها

بطانة الرحم المهاجرة من أكثر الأمراض النسائية شيوعًا، ومع ذلك قد يستغرق تشخيصها سنوات، لأن أعراضها تتشابه مع مشكلات صحية أخرى، أو لأن بعض النساء يعتدن التعايش مع الألم دون البحث عن سببه الحقيقي. فقد تعتقد كثير من النساء أن الشعور بألم شديد أثناء الدورة الشهرية أمر طبيعي لا يستدعي القلق، وأنه جزء لا يتجزأ من طبيعة المرأة. لكن الحقيقة أن الألم المفرط والمتكرر قد يكون أحيانًا رسالة يرسلها الجسم للإشارة إلى مشكلة صحية تستدعي التشخيص والعلاج.

ورغم التطور الكبير في الطب، لا يزال سبب بطانة الرحم المهاجرة غير معروف بشكل كامل، إلا أن الأطباء وضعوا عدة نظريات تفسر حدوثها، إلى جانب مجموعة من العوامل التي قد تزيد خطر الإصابة بها. فما دوت الخليج بطانة الرحم المهاجرة؟ وما أسبابها؟ وهل يمكن الوقاية منها؟

تابعي معي هذا الموضوع باهتمام، فقد تجدين فيه حقائق قد لا تعرفينها من قبل، وذلك من خلال إفادة الدكتورة أمينة العسلي، اختصاصية أمراض النساء والتوليد.

من أين تأتي البطانة المهاجرة؟

بطانة الرحم المهاجرة دوت الخليج حالة مرضية تنمو فيها أنسجة تشبه بطانة الرحم خارج التجويف الداخلي للرحم، وقد تظهر على المبيضين، أو قناتي فالوب، أو الأربطة المحيطة بالرحم، أو المثانة، أو الأمعاء، وفي حالات نادرة قد توجد في أماكن أخرى من الجسم.

وتستجيب هذه الأنسجة للتغيرات الهرمونية الشهرية كما تستجيب بطانة الرحم الطبيعية، فتزداد سماكتها ثم تنزف مع كل دورة شهرية، لكنها لا تجد طريقًا للخروج من الجسم، مما يؤدي إلى الالتهاب وتكون الندبات والالتصاقات التي تسبب الألم وقد تؤثر في الخصوبة.

ما دوت الخليج أسباب الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة؟

حتى الآن، لا يوجد سبب واحد مؤكد يفسر الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة، لكن هناك عدة نظريات علمية يعتقد الأطباء أنها تلعب دورًا في حدوثها.

وأبرزها ما يلي:

الحيض الراجع (الارتجاعي)

وهو السبب الأكثر شيوعًا الذي افترضه الأطباء في محاولة إيجاد سبب بطانة الرحم المهاجرة، ويفيد أن جزءًا من دم الدورة الشهرية يعود عبر قناتي فالوب إلى تجويف الحوض بدلًا من خروجه بالكامل عبر المهبل. ويحتوي هذا الدم على خلايا من بطانة الرحم، التي قد تلتصق بالأعضاء المجاورة وتستمر في النمو تحت تأثير الهرمونات.

العوامل الوراثية

تشير الدراسات إلى أن وجود تاريخ عائلي للإصابة ببطانة الرحم المهاجرة يزيد احتمالية الإصابة بها. فإذا كانت الأم أو الأخت أو إحدى القريبات مصابة بهذا المرض، فقد تكون المرأة أكثر عرضة للإصابة مقارنة بغيرها، مما يشير إلى وجود دور للعوامل الجينية.

تحول الخلايا

قد يكون السبب بعض الخلايا الموجودة داخل الحوض التي قد تتحول إلى خلايا تشبه بطانة الرحم تحت تأثير الهرمونات أو عوامل أخرى، وهو ما قد يفسر ظهور المرض لدى بعض النساء حتى في غياب الحيض الراجع.

اضطرابات الجهاز المناعي

قد يكون سبب بطانة الرحم المهاجرة، اضطرابات الجهاز المناعي، فقد يعجز في بعض الحالات عن التخلص من خلايا بطانة الرحم التي تنمو خارج مكانها الطبيعي.وفي الظروف الطبيعية، يتعرف الجهاز المناعي إلى هذه الخلايا ويزيلها، لكن عندما يحدث خلل تنمو الخلايا وتكوين البؤر المرضية.

الهرمونات الأنثوية

يلعب هرمون الإستروجين دورًا رئيسيًا في نمو بطانة الرحم، ولذلك يعتقد الأطباء أن ارتفاع تأثير هذا الهرمون قد يساهم في تطور المرض واستمرار نشاطه. ولهذا السبب تتحسن أعراض كثير من النساء بعد انقطاع الطمث، عندما تنخفض مستويات الإستروجين بشكل طبيعي.

من الأكثر عرضة للإصابة ببطانة الرحم المهاجرة؟

قد تزداد احتمالية الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة لدى النساء اللاتي لديهن:

تاريخ عائلي للإصابة.

بداية مبكرة للدورة الشهرية.

دورات شهرية قصيرة ومتقاربة.

نزيف حيضي غزير أو طويل.

تأخر الحمل أو عدم الإنجاب.

بعض التشوهات الخلقية التي تعيق خروج دم الدورة الشهرية بصورة طبيعية.

ولا يعني وجود هذه العوامل أن الإصابة مؤكدة، لكنها قد تزيد احتمالية حدوثها.

ما أعراض بطانة الرحم المهاجرة؟

تختلف الأعراض من امرأة إلى أخرى، كما أن شدة الألم لا تعكس دائمًا شدة المرض.

ومن أبرز الأعراض:

ألم شديد أثناء الدورة الشهرية.

ألم مزمن في منطقة الحوض.

ألم أثناء أو بعد العلاقة الزوجية.

ألم عند التبول أو التبرز، خاصة أثناء الدورة الشهرية.

نزيف حيضي غزير.

صعوبة الحمل أو تأخر الإنجاب.

الانتفاخ واضطرابات الجهاز الهضمي.

الإرهاق المستمر.

هل تؤثر بطانة الرحم المهاجرة في الخصوبة؟

نعم، قد تؤثر بطانة الرحم المهاجرة في فرص الحمل لدى بعض النساء، خاصة إذا أدت إلى حدوث التصاقات أو أكياس على المبيضين أو أثرت في وظيفة قناتي فالوب. ومع ذلك، فإن كثيرًا من النساء المصابات ينجحن في الحمل بصورة طبيعية أو بعد تلقي العلاج المناسب، لذلك لا تعني الإصابة بالمرض بالضرورة حدوث العقم.

لماذا يتأخر تشخيص بطانة الرحم المهاجرة؟

من أكثر المشكلات المرتبطة بهذا المرض أن تشخيصه قد يتأخر سنوات، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها:

اعتبار الألم الشديد أثناء الدورة أمرًا طبيعيًا.

تشابه الأعراض مع أمراض الجهاز الهضمي أو المسالك البولية.

اختلاف الأعراض من امرأة إلى أخرى.

عدم ظهور المرض بوضوح في بعض الفحوصات التقليدية.

كيف يشخص الأطباء المرض؟

يعتمد التشخيص الدقيق لبطانة الرحم المهاجرة على:

التاريخ المرضي والأعراض.

الفحص السريري.

التصوير بالموجات فوق الصوتية في بعض الحالات.

التصوير بالرنين المغناطيسي عند الحاجة.

المنظار البطني، الذي يعد الوسيلة الأدق لتأكيد التشخيص وتقييم شدة المرض.

هل يمكن الشفاء التام من بطانة الرحم المهاجرة؟

لا يوجد حتى الآن علاج نهائي يقضي على المرض بصورة دائمة، لكن تتوفر عدة خيارات تساعد على السيطرة على الأعراض وتقليل تطور الحالة، حيث يحدد الطبيب العلاج المناسب وفق عمر المرأة، وشدة الأعراض، ورغبتها في الإنجاب.

ومن أهم العلاجات:

مسكنات الألم.

العلاجات الهرمونية.

الجراحة لإزالة البؤر المرضية عند الحاجة.

علاجات الخصوبة إذا كانت المرأة تخطط للحمل.

كيف أحمي نفسي من بطانة الرحم المهاجرة؟

لا توجد طريقة مؤكدة تمنع الإصابة بالمرض، لأنه لا يزال سبب بطانة الرحم المهاجرة مجهول. لكن بعض الدراسات تشير إلى أن اتباع نمط حياة صحي، والحفاظ على وزن مناسب، وممارسة النشاط البدني بانتظام قد يساهم في تحسين التوازن الهرموني، وهو ما قد يكون له دور في تقليل خطر الإصابة أو تخفيف الأعراض لدى بعض النساء. كما أن التشخيص المبكر يبقى العامل الأهم للحد من المضاعفات وتحسين جودة الحياة.

ختاماً، وبحسب د.أمينة، بطانة الرحم المهاجرة ليست مجرد آلام دورة شهرية شديدة، بل مرض مزمن قد يؤثر في صحة المرأة الجسدية والنفسية والإنجابية إذا لم يُشخص ويُعالج في الوقت المناسب. ورغم أن سبب بطانة الرحم المهاجرة ما زال غير محسوم، فإن الدراسات تشير إلى تداخل عدة عوامل، مثل الوراثة، والهرمونات، واضطرابات الجهاز المناعي، والحيض الراجع.

نصيحة الطبيبة:

إذا كنتِ تعانين من آلام غير معتادة أثناء الدورة الشهرية، أو ألم مزمن في الحوض، أو تأخر في الحمل، فلا تترددي في استشارة الطبيب. فالوعي بالأعراض والتشخيص المبكر قد يحدثان فرقًا كبيرًا في السيطرة على المرض والحفاظ على جودة حياتكِ، وتحقيق حلم الأمومة الجميل أيضًا.

مع تمنياتي لكِ بالصحة والمعافاة الدائمة