أخبار اليمن : 6 أسباب شائعة لكثرة التبول ليلاً... تعرف عليها

6 أسباب شائعة لكثرة التبول ليلاً... تعرف عليهاقد يعتقد كثيرون أن الاستيقاظ المتكرر ليلاً للتبول مجرد علامة طبيعية للتقدم في العمر، لكن الأطباء يؤكدون أن تكرار هذه الحالة، أكثر من مرة أو مرتين خلال الليل، قد ينتج عن أسباب صحية أو سلوكية تحتاج إلى الانتباه، وقد يرتبط أحياناً بمشكلات في النوم أو الهرمونات، أو حتى أمراض مزمنة.

وفيما يلي أبرز أسباب كثرة التبول ليلاً، وفق ما ذكره الدكتور ديفيد غارلي، المتخصص في اضطرابات النوم، لصحيفة «تلغراف» البريطانية:

شرب كميات كبيرة من السوائل قبل النوم

من أكثر الأسباب شيوعاً تناول كميات كبيرة من السوائل في ساعات المساء، ما يؤدي إلى امتلاء المثانة أثناء النوم والحاجة المتكررة للاستيقاظ.

كما أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول تزيد من إنتاج البول، ما يضاعف المشكلة ويؤدي إلى اضطراب النوم.

ويؤكد غارلي أن تقليل السوائل قبل النوم بساعة أو أكثر قد يساعد، بشكل واضح، في تقليل هذه المشكلة، مع الحفاظ على الترطيب، خلال ساعات النهار.

تضخم البروستاتا لدى الرجال

مع التقدم في العمر، يعاني كثير من الرجال تضخماً طبيعياً في غدة البروستاتا، ما قد يضغط على مجرى البول ويُصعّب إفراغ المثانة بالكامل، مما يؤدي إلى زيادة عدد مرات التبول، خاصةً في الليل.

وفي معظم الحالات، يكون هذا التضخم حميداً وجزءاً طبيعياً من الشيخوخة. ومع ذلك، قد تُسبب أعراض مشابهة أحياناً سرطان البروستاتا. إذا كنت تستيقظ، بشكل متكرر، للتبول، وتلاحظ أيضاً صعوبة في بدء التبول، أو بذل جهد، أو ضعف تدفق البول، أو حاجة مُلحة ومفاجئة للتبول، فمن الأفضل استشارة طبيبك.

اضطرابات التنفس أثناء النوم

قد يكون الاستيقاظ المتكرر ليلاً للذهاب إلى الحمام مرتبطاً باضطراب في التنفس أثناء النوم، حيث يتعرض الشخص لانقطاعات متكررة في التنفس، دون أن يشعر بها بوضوح.

هذه الحالة تؤثر على عمق النوم، وتؤدي إلى اضطراب الهرمونات التي تُنظم إنتاج البول، ما يزيد من كميته خلال الليل. وغالباً ما يصاحبها الشخير الشديد أو الشعور بالإرهاق، خلال النهار، وقد ترتبط بزيادة مخاطر أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم.

داء السكري وارتفاع مستوى السكر بالدم

من العلامات المبكرة المحتملة لمرض السكري كثرة التبول ليلاً ونهاراً، نتيجة ارتفاع مستوى السكر في الدم الذي يدفع الجسم للتخلص من الغلوكوز الزائد عبر البول.

هذا يؤدي أيضاً إلى زيادة الشعور بالعطش، ما يدفع الشخص لشرب مزيد من السوائل ويزيد المشكلة سوءاً. وغالباً ما يترافق ذلك مع التعب المستمر أو فقدان الوزن غير المبرَّر.

التغيرات الهرمونية

تؤثر التغيرات الهرمونية أيضاً على التحكم في التبول، خصوصاً لدى النساء في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث وما بعده، حيث يؤدي انخفاض هرمون الأستروجين إلى زيادة حساسية المثانة وارتفاع الشعور بالحاجة المُلحة للتبول.

كما أن الهرمونات التي تساعد الجسم على تقليل إنتاج البول ليلاً، تقل فعاليتها مع التقدم في العمر لدى الجنسين، ما يجعل الاستيقاظ المتكرر أكثر شيوعاً.

ويمكن أن تساعد بعض العلاجات أو تمارين تقوية عضلات الحوض في تحسين الحالة.

تأثير بعض الأدوية

قد تؤدي بعض الأدوية إلى زيادة إنتاج البول، خصوصاً الأدوية المُدرّة للبول المستخدَمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو الكلى.

وتعمل هذه الأدوية على تقليل احتباس السوائل بالجسم، لكنها قد تُسبب كثرة التبول ليلاً إذا جرى تناولها في وقت متأخر من اليوم.*وكالات

