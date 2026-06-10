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أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار على 7 محافظات

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أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار على 7 محافظات

أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار على 7 محافظات

دوت الخليج -
توقعات بهطول أمطار على 7 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات وأجواء حارة في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحياناً على محافظات تعز، إب، الضالع، ذمار، ريمة، المحويت، حجة.

وقد تهطل أمطار متفرقة على مناطق محدودة من محافظات البيضاء، صنعاء، عمران، صعدة، مرتفعات لحج وأبين وشبوة وأجزاء من سهل تهامة.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية والهضاب الداخلية.

ونبه المركز المواطنين المناطق الجبلية المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما نبه المواطنين في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية والهضاب الداخلية من الطقس الحار والشديد الحرارة، ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الظهيرة وبالإكثار من شرب السوائل.

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فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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