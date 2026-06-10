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أخبار اليمن : عدد شهداء غزة يرتفع إلى 72,991

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أخبار اليمن : عدد شهداء غزة يرتفع إلى 72,991

أخبار اليمن : عدد شهداء غزة يرتفع إلى 72,991

دوت الخليج -
عدد شهداء غزة يرتفع إلى 72,991
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إلى 72,991 شهيدًا و 173,212 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن المستشفيات استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، ثلاثة شهداء منهم شهيد جديد وشهيدان متأثران بإصابتيهما.

ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 981، وإجمالي الإصابات 3,104، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض 783.

وأكدت الوزارة أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

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امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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