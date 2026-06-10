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الخارجية الكويتية تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يونيو 2026 07:23 مساءً - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة على دولة الكويت والتي كان آخرها اليوم الأربعاء في تصعيد جديد يضاف إلى سلسلة الاعتداءات الإيرانية المتواصلة ويعد تماديا خطيرا يعرض حياة المدنيين وسلامة المنشآت الحيوية والسكنية للخطر.
وأكدت (الخارجية) في بيان أن تكرار هذه الاعتداءات يعكس نهجا عدوانيا منظما وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتقويضا للجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.
وشددت الوزارة على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

رشا محمد

الكاتب

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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