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أخبار اليمن : مجيديع يعزي بوفاة الشيخ عكروت

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أخبار اليمن : مجيديع يعزي بوفاة الشيخ عكروت

أخبار اليمن : مجيديع يعزي بوفاة الشيخ عكروت

دوت الخليج -
مجيديع يعزي بوفاة الشيخ عكروت
بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ محمدحسين عكروت، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة لنجل الفقيد/ عبداللطيف محمد حسين عكروت، وإخوانه، في بني عكروت، مديرية الحدا محافظة ذمار، بهذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

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سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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