توغل إسرائيلي جديد في ريف درعا
توغلت قوة إسرائيلية اليوم، مجددًا في ريف درعا الغربي جنوب سوريا، بثلاث آليات ونحو 20 جنديًّا.
وأفادت مصادر محلية بأن القوة المتوغلة أقامت حاجزًا في منطقة بئر بلال الغبيط داخل الأراضي الزراعية المحيطة بقرية العارضة، قبل أن تنسحب بعد نحو ساعة.
وتواصل قوات الاحتلال خرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر التوغلات المتكررة في الجنوب السوري، وتنفيذ عمليات مداهمة، بينما تجدد سوريا مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لوقف تلك التوغلات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من أراضيها.
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