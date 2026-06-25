قائمة المنتخبات المتأهلة في كأس العالم 2026 ومصر تنتظر هدية ألمانيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يونيو 2026 11:18 مساءً - بدأت جماهير كرة القدم حول العالم في التعرف على هوية بعض المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، مع احتدام المنافسة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، حيث ضمنت عدة منتخبات عبورها رسميًا إلى الأدوار الإقصائية، فيما يترقب منتخب مصر هدية من ألمانيا لحسم تأهله قبل مواجهة إيران المرتقبة.

وحتى الآن، ضمنت 13 منتخبًا تأهلها رسميًا إلى دور الـ32، وهي: المكسيك، أمريكا، ألمانيا، الأرجنتين، فرنسا، النرويج، كولومبيا، سويسرا، كندا، البوسنة والهرسك، المغرب، البرازيل، وجنوب أفريقيا.

منتخب مصر يترقب مواجهة ألمانيا والإكوادور

تترقب الجماهير المصرية مواجهة ألمانيا والإكوادور، حيث قد تحمل نتيجتها بطاقة عبور رسمية لمنتخب مصر إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026، بغض النظر عن نتيجة مباراته أمام إيران.

وتدخل مصر حسابات التأهل في وضع معقد لكنه ما زال في المتناول، إذ يمكن أن يحسم تأهلها مبكراً حال انتهاء مواجهة ألمانيا والإكوادور إما بفوز ألمانيا أو بتعادل الفريقين، وهو ما يمنح الفراعنة الأفضلية في سباق النقاط ضمن المجموعة.

وفي هذه الحالة، يصبح مشوار منتخب مصر في دور المجموعات كافياً لضمان الاستمرار في البطولة، دون الحاجة إلى انتظار نتيجة الجولة الأخيرة أو الدخول في حسابات فارق الأهداف وبقية المعايير.

أما حال انتهاء مباراة ألمانيا والإكوادور بفوز الأخيرة، فستتأجل بطاقة الحسم إلى الجولة الختامية، حيث ستظل جميع الاحتمالات مفتوحة حتى صافرة النهاية، ما يبقي على الإثارة في المجموعة حتى اللحظات الأخيرة.

ألمانيا تبحث عن العلامة الكاملة ضد الإكوادور في كأس العالم 2026

يسعى منتخب ألمانيا لتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات عندما يلتقي مع منتخب الإكوادور في الحادية عشر مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

ويدخل منتخب ألمانيا مباراته الأخيرة في دور المجموعات بكأس العالم 2026 أمام الإكوادور بمعنويات مرتفعة، بعدما ضمن مبكرًا بطاقة العبور إلى دور الـ32 وفرض نفسه كأحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب، عقب تحقيقه انتصارين متتاليين في أول جولتين.

ويستعد "المانشافت" لخوض المواجهة على ملعب "ميتلايف" وهو متربع على صدارة المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة، بعد فوزه الكبير على كوراساو ثم تجاوزه عقبة كوت ديفوار، ليؤكد عودته القوية إلى الواجهة العالمية تحت قيادة المدرب يوليان ناجلسمان.

في المقابل، يخوض منتخب الإكوادور المباراة تحت ضغط كبير، بعدما تعقدت مهمته في المجموعة عقب خسارته أمام كوت ديفوار وتعادله السلبي مع كوراساو، ليكتفي بحصد نقطة واحدة فقط من أول مباراتين.

ورغم الموقف الصعب، لا يزال المنتخب الإكوادوري يتمسك بآماله في التأهل، إذ يدرك لاعبوه أن تحقيق نتيجة إيجابية أمام ألمانيا قد يمنحهم فرصة أخيرة للبقاء في دائرة المنافسة على إحدى بطاقات العبور إلى الدور التالي، سواء عبر المركز الثاني أو ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.