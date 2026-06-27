أخبار اليمن : الراعي يلتقي أمين عام اتحاد البرلمانيين

الراعي يلتقي أمين عام اتحاد البرلمانيينالتقى رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي اليوم أمين عام اتحاد البرلمانيين اليمنيين محمد الغربي عمران وعددًا من أعضاء مجلس النواب السابقين.

واطّلع الأخ يحيى علي الراعي خلال اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس النواب محمد سوار، نشوان الصبري، خالد العنسي، عبده ردمان وأمين عام المجلس عبدالله القاسمي، على جهود الاتحاد في الجوانب البرلمانية والاهتمام بدعم قضايا الوطن والأمة.

وأشاد رئيس مجلس النواب بدور أعضاء المجلس السابقين المرابطين في الوطن والصامدين في مواجهة العدوان والحصار وتداعياتهما، والذين فضلوا البقاء إلى جانب قضايا شعبهم ووطنهم في مواجهة الحرب العدوانية والحصار الظالم الذي استهدف الشعب اليمني انتقامًا من مواقفه الوطنية المشرفة في الدفاع عن السيادة اليمنية ودعم قضايا الأمة ورفض الإساءة للمقدسات الدينية.

وعبر عن اعتزاز بمواقف كل الأحرار في مواجهة العدوان والحصار وتداعياتهما على الشعب اليمني، معتبرًا مثل هذه اللقاءات فرصة لتعزيز وحدة الصف الوطني والتصدي للمؤامرات الخارجية التي تستهدف الوطن ومقدراته وكسر الحصار واستعادة الثروات الوطنية والسيادية المنهوبة وإعادة الاعتبار لكرامة الشعب اليمني وترسيخ مبدأ التحرر من الهيمنة والوصاية الخارجية.

وفي اللقاء، كّرم اتحاد البرلمانيين اليمنيين، رئيس مجلس النواب بدرع الاتحاد من الدرجة الأولى، تقديرًا لمواقفه الوطنية الشجاعة في دعم قضايا الوطن والأمة، والدور التشريعي والرقابي الذي يؤديه البرلمان في إيصال مظلومية الشعب اليمني ومعاناته إلى العالم ووفاءً لما يستحقه رئيس المجلس من تقدير إزاء جهوده وتعاونه وإسناده لزملائه في العمل البرلماني.

وعبر رئيس مجلس النواب عن سعادته بالتكريم الذي يُعدّ تكريمًا لكل برلماني حر صمد في وجه المؤامرات التي تعرض لها اليمن في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ وحياة الشعب اليمني.

ووجه الشكر والتقدير لأمين عام اتحاد البرلمانيين اليمنيين وأعضاء مجلس النواب السابقين على مبادرتهم في التكريم له ولزملائه أعضاء مجلس النواب، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

فيما أعرب أمين عام اتحاد البرلمانيين اليمنيين محمد الغربي عمران، عن شكره وتقديره لرئيس وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب والأمانة العامة على دعمهم واهتمامهم بأعضاء المجلس السابقين.

وحيا مواقف مجلس النواب المعبرة عن آمال وتطلعات أبناء الشعب اليمني، مشيرًا إلى أن تكريم رئيس المجلس هو تكريم لكل أعضاء وموظفي المجلس والأمانة العامة تقديرًا لمواقفهم الوطنية.

بدوره أكد عضو مجلس النواب السابق أحمد العشاري، أن التكريم، يأتي وفاءً لدور رئيس وأعضاء مجلس النواب في المجالين التشريعي والرقابي وصمودهم خلال المرحلة الاستثنائية التي يمر بها اليمن ولا يصمد فيها إلا الرجال الأوفياء لوطنهم وأمتهم.

فيما أشار القاضي يحيى العنسي إلى أن التكريم أيضًا، يأتي تقديراً للمواقف الوطنية لرئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي في مسيرته البرلمانية الحافلة بالعطاء لخدمة الوطن والمواطن ودعمه لزملائه أعضاء مجلس النواب السابقين.