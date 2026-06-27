أخبار اليمن : فوز الأهلي والعروبة والسد بالدوري اليمني

فوز الأهلي والعروبة والسد بالدوري اليمني
اقتنص فريق أهلي صنعاء انتصاراً ثميناً على مستضيفه سلام الغرفة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على الملعب الأولمبي بمدينة سيئون ضمن الجولة الخامسة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.
وحقق الأهلي فوزه الثالث تواليا ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، بينما تلقى السلام الخسارة الخامسة في المركز الأخير بلا نقاط.
وتغلَّب العروبة على ضيفه اتحاد حضرموت بهدف دون رد، على ملعب الظرافي بصنعاء، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة ويشعل المنافسة على الصدارة، فيما يحتل الاتحاد المركز الـ(11) بـ(3) نقاط.
وتفوَّق فريق السد مأرب على ضيفه اتحاد إب بهدف نظيف، على ملعب مأرب، ليزيد رصيده إلى 9 نقاط في المركز السابع، فيما بقي الاتحاد في المركز الثاني عشر بنقطة وحيدة.
وتختم مباريات الجولة غداً الأحد بمواجهة وحدة صنعاء مع شعب حضرموت على ملعب الظرافي بصنعاء.
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