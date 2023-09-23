فلسطين تطالب بدعم إجراءات فتوى محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 سبتمبر 2023 10:34 صباحاً - قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم السبت، أن الشعب الفلسطيني سيواصل مهمته في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى ضد كل الاعتداءات الإسرائيلية، وسيستخدم كافة الأدوات المتاحة في النظام الدولي لضمان المساءلة وتحقيق حريته التي طال انتظارها.

وشدد المالكي، خلال مشاركته في الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال78، على تمسك دولة فلسطين بالقيم المشتركة للمنظمة والمتمثلة في الأخوة والعدالة والسعي لتحقيق السلام والازدهار للأمة.

كما دعا المالكي الدول الأعضاء الى مساندة دولة فلسطين، ودعم منظمة التعاون الإسلامي في مساعيها والمشاركة في الإجراءات الخاصة بإصدار محكمة العدل الدولية فتواها الاستشارية بشأن ماهية الاحتلال طويل الأمد والتبعات القانونية الناشئة عن السياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وأوضح أن الاجتماع استهدف تبادل الآراء حول التطورات السياسية والأمنية في العالم الإسلامي وعلى رأسها تصاعد ظاهرة “الإسلاموفوبيا”، وتكرار جرائم تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف، وبحث سبل مواجهة هذه التحديات وتوحيد مواقف الدول الأعضاء في المنظمة تجاه قضايا الأمة الإسلامية.

وشدد المالكي على ضرورة الوحدة والتضامن بين الدول الأعضاء في المنظمة فيما يتعلق بفلسطين وجميع القضايا الأخرى التي تهم الأمة.

ودعا أعضاء المنظمة الذين خرجوا عن مبادئها أو صوتوا ضد أي حق من الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني مثل حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، إلى تصحيح موقفهم بما يتماشى مع العدالة وإجماع الأمة، مشيراً أن فلسطين ستواصل العمل بشكل ثنائي وجماعي مع الأعضاء لضمان هذا الامتثال.

وأكد الأعضاء، في ختام الاجتماع، دعم القضايا الإسلامية العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتوحيد جهودهم في مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا، وإدانة قيام عدد من المتطرفين بحرق نسخ من المصحف الشريف، باعتباره إساءة مرفوضة للدين الإسلامي، واستفزازاً لمشاعر المسلمين، ومخالفة صريحة للمواثيق الدولية.