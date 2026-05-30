بدون تقطيع.. كيفية مشاهدة مباراة آرسنال ضد باريس...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 مايو 2026 03:29 مساءً - يترقب عشاق الساحرة المستديرة ليلة أوروبية استثنائية عندما يلتقي باريس سان جيرمان وآرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، في مباراة تقام على ملعب "بوشكاش أرينا" بالعاصمة المجرية بودابست لتحديد بطل القارة العجوز.

ويخوض النادي الفرنسي المواجهة بطموحات كبيرة للحفاظ على الكأس التي توج بها الموسم الماضي، في ظل سعيه لترسيخ مكانته بين كبار أوروبا ومواصلة نجاحاته على الساحة القارية.

أما آرسنال، فيرى في النهائي فرصة ذهبية لإنهاء سنوات طويلة من الانتظار، إذ لم يسبق له التتويج بدوري أبطال أوروبا رغم امتلاكه تاريخًا حافلًا على الصعيد المحلي، وكان أقرب محاولاته في نسخة 2006 عندما اكتفى بالمركز الثاني.

متى تقام مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال؟

يستضيف ملعب بوشكاش أرينا المباراة النهائية يوم السبت 30 مايو 2026.

وتبدأ أحداث اللقاء عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا

سيكون عشاق الكرة الأوروبية على موعد مع متابعة المباراة عبر شبكة بي إن سبورتس، الناقل الحصري للبطولة في المنطقة.

بالتحديد علي beIN SPORTS 1 beIN SPORTS 2 وكما تتوفر خدمة المشاهدة الرقمية من خلال منصة TOD.

من يعلق على مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال؟

يتولى المعلق حسن العيدروس التعليق على القناة الأولى، فيما يصف عصام الشوالي أحداث المباراة عبر القناة الثانية.

كيفية مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال علي الانترنت

توفر منصة TOD إمكانية متابعة المباراة مباشرة عبر الإنترنت بجودة عالية، ما يمنح المشجعين فرصة مشاهدة النهائي من مختلف الأجهزة الذكية.