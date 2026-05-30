إنجاز لأول مرة.. بعثة الحج المصرية بإشراف وزارة الداخلية تفوز بالدرع الفضي لجائزة "لبّيتم" السعودية للتميز

موعد مباراة مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 مايو 2026 03:30 مساءً - يستعد منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن لخوض مواجهة ودية قوية أمام منتخب البرازيل يوم 6 يونيو المقبل، فى ولاية أوهايو الأمريكية، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026.

 

وتعد المباراة الودية أمام منتخب البرازيل اختبارًا قويًا للمنتخب الوطني قبل انطلاق مشواره في البطولة العالمية، خاصة فى ظل رغبة الجهاز الفني في الوصول لأعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية.

 

تقام مباراة مصر والبرازيل الودية في الواحدة صباح الأحد السابع من يونيو المقبل، بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة ولاية أوهايو الأمريكية، خلال المعسكر المغلق الذي يدخله المنتخب الوطني، في إطار خطة الإعداد النهائية قبل انطلاق المونديال.

 

وأسفرت مراسم سحب قرعة بطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت في مركز جون كينيدي للفنون بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة.

 

ويخوض منتخب مصر منافسات المجموعة السابعة بجوار كل من منتخب بلجيكا، منتخب إيران، منتخب نيوزيلندا، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

