اطّلع على مجانًا قائمة القنوات كاملة.. القنوات الناقلة لمباراة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 مايو 2026 03:29 مساءً - تتجه أنظار ومحبو الساحرة المستديرة حول العالم صوب العاصمة المجرية بودابست، حيث يحتضن ملعب "بوشكاش أرينا" القمة الأوروبية الكبرى والمرتقبة بين آرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025–2026، في مواجهة تاريخية يحلم فيها كلا الطرفين برفع ذات الأذنين واعتلاء عرش القارة العجوز.

طموح وصراع اللقب الغالي بين آرسنال وباريس سان جيرمان

يدخل الجانرز آرسنال هذه المواجهة التاريخية وهو يمر بأزهى فتراته الفنية على الإطلاق؛ حيث نجح الفريق في تحقيق العلامة الكاملة بـ 5 انتصارات متتالية في مبارياته الأخيرة بمختلف المسابقات.

ويسعى النادي اللندني لاستغلال هذه الصحوة الهجومية والدفاعية القوية لفرض أسلوبه منذ البداية، وكتابة مجدٍ جديد للكرة الإنجليزية باقتناص اللقب المستعصي على خزائنه.

في المقابل، يطمح العملاق الباريسي باريس سان جيرمان في حسم اللقب لصالحه مدفوعاً بـرغبة قوية لإثبات جدارته الأوروبية.

ويمر الفريق بفترة جيدة وثبات نسبي في الأداء والنتائج؛ إذ حقق فوزين وتعادلين مقابل تلقيه خسارة وحيدة في جولاته الخمس الأخير، وسيحاول رفاق الفريق الفرنسي تدارك أي هفوات دفاعية والاعتماد على الكرات المرتدة السريعة لمباغتة دفاعات آرسنال وهز الشباك مبكراً.

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا بين آرسنال ضد باريس سان جيرمان

تُنقل أحداث اللقاء الختامي مباشرة وحصرياً للمشاهدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر الشبكة التالية:

قناة بي إن سبورت 1 (beIN Sports 1) و سيتولى الوصف والتعليق عليها المعلق: حسن العيدروس.

قناة بي إن سبورت 2 (beIN Sports 2) وسيتولى الوصف والتعليق عليها المعلق: عصام الشوالي.

موعد مباراة آرسنال ضد باريس سان جيرمان اليوم

تقام المباراة مساء اليوم السبت الموافق 30 مايو 2026، تحت صافرة الحكم الدولي دانيال زيبرت.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة: 07:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، و08:00 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.