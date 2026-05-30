تطورات للمربيين..قائمة أسعار الكتاكيت اليوم 30 مايو 2026...

إنجاز لأول مرة.. بعثة الحج المصرية بإشراف وزارة الداخلية تفوز بالدرع الفضي لجائزة "لبّيتم" السعودية للتميز

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 مايو 2026 03:29 مساءً - شهدت أسعار الكتاكيت في مصر اليوم السبت 30 مايو 2026 حالة من الاستقرار داخل بورصة الدواجن والشركات العاملة في القطاع، بالتزامن مع هدوء نسبي في حركة التداول واستقرار أسعار أغلب الأنواع ويواصل المربون متابعة تطورات السوق بشكل يومي لمعرفة اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة. 

سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت 30 مايو 2026

حافظ الكتكوت الأبيض على استقراره داخل بورصة الدواجن حيث تراوح سعره بين 20 و32 جنيهًا للكتكوت الواحد وفقًا للشركة المنتجة ومستويات الطلب، كما سجلت أسعار الكتاكيت البيضاء قطعان ما بين 14 و14.5 جنيه وسط توافر المعروض واستمرار استقرار الأسعار في أغلب الشركات.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

  • تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 9 و10 جنيهات.
  • وسجل كتكوت ساسو عمر يوم أسعارًا بين 8 و9 جنيهات.
  • كما تراوح سعر كتكوت الجيل الثاني بين 9 و10 جنيهات.
  • وسجل كتكوت روزي بيور ما بين 9 و10 جنيهات.
  • وتراوح سعر كتكوت أربو بين 29 و30 جنيهًا.
  • فيما بلغ سعر كتكوت كب نحو 29 جنيهًا.
  • وسجل كتكوت روس أسعارًا تراوحت بين 28 و32 جنيهًا.
  • وبلغ سعر الكتكوت الأبيض التجاري نحو 20 جنيهًا.
  • كما سجل كتكوت ساسو نحو 15 جنيهًا.
  • ووصل سعر كتكوت روزي إلى نحو 15 جنيهًا.
  • فيما بلغ سعر كتكوت إي آر نحو 25 جنيهًا.
