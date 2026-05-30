تطورات للمربيين..قائمة أسعار الكتاكيت اليوم 30 مايو 2026...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 مايو 2026 03:29 مساءً - شهدت أسعار الكتاكيت في مصر اليوم السبت 30 مايو 2026 حالة من الاستقرار داخل بورصة الدواجن والشركات العاملة في القطاع، بالتزامن مع هدوء نسبي في حركة التداول واستقرار أسعار أغلب الأنواع ويواصل المربون متابعة تطورات السوق بشكل يومي لمعرفة اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت 30 مايو 2026

حافظ الكتكوت الأبيض على استقراره داخل بورصة الدواجن حيث تراوح سعره بين 20 و32 جنيهًا للكتكوت الواحد وفقًا للشركة المنتجة ومستويات الطلب، كما سجلت أسعار الكتاكيت البيضاء قطعان ما بين 14 و14.5 جنيه وسط توافر المعروض واستمرار استقرار الأسعار في أغلب الشركات.

