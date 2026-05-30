إنخفاض أم إستقرار؟..سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 مايو 2026 03:29 مساءً - شهد سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم السبت 30 مايو 2026 حالة من الاستقرار داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى المبارك وتوقف أغلب التعاملات المصرفية، وجاءت أسعار العملة الأوروبية متقاربة بين البنوك المختلفة مع وجود فروق طفيفة في أسعار الشراء والبيع وفقًا لسياسات كل بنك.

مؤشرات سعر اليورو اليوم

حافظ اليورو على استقراره في القطاع المصرفي المصري خلال تعاملات اليوم وسط هدوء حركة التداول واستمرار الأسعار عند مستوياتها الأخيرة مع ترقب الأسواق لعودة النشاط المصرفي عقب انتهاء إجازة العيد.

سعر اليورو في البنوك الحكومية

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 60.74 جنيه للشراء و60.96 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر اليورو في بنك مصر 60.74 جنيه للشراء و60.96 جنيه للبيع.

وسجل بنك قناة السويس 60.74 جنيه للشراء و60.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك الخاصة