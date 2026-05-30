إنجاز لأول مرة.. بعثة الحج المصرية بإشراف وزارة الداخلية تفوز بالدرع الفضي لجائزة "لبّيتم" السعودية للتميز

"الصحة": فحص 10 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 مايو 2026 03:30 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 10 ملايين و816 ألف طالب بمدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية، منذ انطلاقها للعام الدراسي الحالي في 5 أكتوبر 2025.

 

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تستهدف الطلاب المصريين وغير المصريين المقيمين في مصر بالمرحلة الابتدائية، عبر 29 ألف مدرسة حكومية وخاصة في جميع محافظات الجمهورية، بهدف حماية صحة وسلامة أبنائنا من أمراض سوء التغذية.

 

وتشمل المبادرة إجراء المسح الطبي الشامل وقياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين في الدم، مع تحويل الحالات المكتشفة إلى عيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات وصرف العلاج مجانًا، وتسليم كل طالب «كارت متابعة» لضمان المتابعة الدورية.

 

وقال الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية: «يشارك في تنفيذ المبادرة 2000 فريق طبي مدرب، مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، لضمان سلامة الطلاب وتحقيق أهداف المبادرة بكفاءة طوال العام الدراسي».

 

وتقوم فرق التثقيف الصحي بتوعية الطلاب بالإجراءات الصحية السليمة، مع تخصيص الخطين الساخنين 105 و106 للرد على استفسارات المواطنين

