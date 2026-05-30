بعد عيد الأضحى.. كم سجل سعر الفراخ البيضاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 مايو 2026 03:29 مساءً - شهدت أسعار الدواجن في مصر اليوم السبت 30 مايو 2026 حالة من الاستقرار داخل المزارع والأسواق المحلية بالتزامن مع زيادة الإقبال على الشراء خلال فترة عيد الأضحى المبارك وحافظت الفراخ البيضاء على مستوياتها السعرية لليوم الثاني على التوالي بينما استقرت أسعار الفراخ الساسو والبلدي دون تغييرات ملحوظة في أغلب المحافظات.

سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت 30 مايو 2026

استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المزارع ليتراوح بين 70 و71 جنيهًا للكيلو في حين تراوح سعر البيع للمستهلك داخل الأسواق ومحال الدواجن بين 75 و85 جنيهًا للكيلو بحسب المنطقة ومستوى الطلب، ويأتي هذا الاستقرار مع توافر المعروض واستمرار حركة البيع بشكل طبيعي خلال موسم العيد.

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق