ارتفاع أسعار الذهب
ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مدعومة بمخاوف من اتجاه الولايات المتحدة نحو ركود اقتصادي وتزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يضطر لتبني سياسة تيسير نقدي حادة.
وزاد الملاذ الآمن في المعاملات الفورية 0.14 بالمئة إلى 2446.83 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد أن تراجع واحدا بالمئة في وقت سابق من الجلسة.. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2488.50 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 28.43 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.23 بالمئة إلى 946.10 دولار، وانخفض البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 882.09 دولار.
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