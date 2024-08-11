بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 45.45 نقطة، ليبلغ مستوى 7111.06 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.64 بالمئة.

وتم تداول 202 مليون سهم عبر 11796 صفقة نقدية بقيمة 46.5 مليون دينار (نحو 141.8 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ 33.04 نقطة، ووصل إلى مستوى 6004.03 نقطة بنسبة زيادة بلغت 0.55 بالمئة، من خلال تداول 78.7 مليون سهم عبر 5244 صفقة نقدية بقيمة 10.6 مليون دينار (نحو 32.3 مليون دولار).

كما زاد مؤشر السوق الأول 50.94 نقطة ليبلغ مستوى 7747.96 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.66 في المئة من خلال تداول 123.3 مليون سهم عبر 6552 صفقة بقيمة 35.9 مليون دينار (نحو 109.4 مليون دولار).

وأضاف مؤشر (رئيسي 50) 34.33 نقطة ليبلغ مستوى 5857.15 نقطة، بنسبة زيادة قدرها 0.59 بالمئة من خلال تداول 36 مليون سهم عبر 2815 صفقة نقدية بقيمة 5.9 مليون دينار (نحو 17.9 مليون دولار).