الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية يعقد دورة تدريبية في مجال الري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 03:36 مساءً - إختتم الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية جامعة الدول العربية اليوم الاثنين 12 أغسطس 2024، دورة تدريبية في مجال الري لصالح 15 مهندس زراعي من 13 دولة افريقية، تحت رعاية د. هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، عقدت الدورة بمركز التدريب الإقليمي بوزارة الموارد المائية والري بالقاهرة، وذلك بالتعاون مع كل من مكتب الإتحاد الإفريقي للحبوب والمناطق القاحلة، والمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي.

حضر مراسم حفل الختام وتوزيع الشهادات على المتدربين الذين شاركوا في الدورة كل من: السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، د. سلوى أبو العلا رئيسة مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، السفير نادر فتح العليم ممثل الاتحاد الإفريقي لدى جامعة الدول العربية ، د. أحمد المقص منسق مكتب الاتحاد الافريقي مكتب الحبوب والمناطق شبه القاحلة، و لفيف من سفراء الدول الإفريقية المشاركة ومن بينهم السفير محمد مصطفى عرفي المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى جامعة الدول العربية.

وفي كلمة القتها الاستاذة الدكتورة سلوى ابو العلا رئيسة مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري المصرية نيابة عن معالي وزير الري والموارد المائية د. هاني سويليم اكدت على أهمية هذه الدورة ومساهمتها الفعالة في تأهيل الكوادر الإفريقية المتخصصة في مجال استخدام أنظمة الري الفعالة للتكيف مع تغير المناخ في أفريقيا وتأثيرها على الزراعة والتي تمس العديد من البلدان الإفريقية، كما شكرت كل من جامعة الدول العربية متمثلة في الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية والإتحاد الإفريقي على التعاون المثمر والبناء وتمنت المزيد من التعاون مستقبلاً. من جهته، ونيابة عن معالي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، شكر السفير محند صالح لعجوزي مدير عام الصندوق كافة الحضور في مراسم اختتام هذه الدورة كما اثنى على استضافة جمهورية مصر العربية لهذا النشاط الهام ، وأكد على دعم معالي السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية لأنشطة الصندوق الرامية لتأهيل الكوادر الإفريقية في شتى المجالات، وأوضح أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار برنامج العون الفني المبرمج للعام الحالي لصالح الكوادر المتخصصة في مجال الري، وينفذها الصندوق سنوياً بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع الإتحاد الإفريقي. وبدوره، شكر ممثل الإتحاد الإفريقي السفير نادر فتح العليم الحاضرين، كما شكر الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية على التعاون المثمر والمستمر بين المؤسستين دعماً للكوادر الإفريقية وتمنى للمتدربين التوفيق في حياتهم العملية.

عبرت ممثلة المتدربين في كلمتها نيابة عن زملائها عن امتنانهم لكل من جامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي لتنظيمهم هذا النشاط الهام وشكرت جمهورية مصر العربية على استضافة النشاط معبرة عن رغبة المشاركين في استمرار هذا الدعم.

اختتم الحفل شارك سفراء الدول الإفريقية وممثل الإتحاد الإفريقي، السفير مدير عام الصندوق في توزيع الشهادات على المهندسين المشاركين.