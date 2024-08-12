الديوان الأميرى بالكويت ينعى الشيخ سالم العلى رئيس الحرس الوطني

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 03:36 مساءً - نعى الديوان الأميرى بالكويت الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح رئيس الحرس الوطني، وفق "الأنباء الكويتية .

وسيوارى جثمانه الثرى اليوم الإثنين بعد صلاة المغرب.

الشيخ سالم هو عميد أسرة آل صباح الحاكمة وهو أكبر أبناء الشيخ علي السالم الصباح.

وهو بن الأمير سالم -حاكم الكويت التاسع- بن الأمير مبارك الصباح ، ووالدته هي الشيخة لولوة ناصر المبارك الصباح.

ولد في الكويت عام 1926، ترأس المجلس البلدي من عام 1960 إلى عام 1963.

في 17 يناير 1962 عين وزيرًا للأشغال العامة وذلك في أول حكومة كويتية شكلت بعد الاستقلال وإجراء انتخابات المجلس التأسيسي، وفي 28 يناير 1963 أعيد تعيينه وزيرًا للأشغال العامة وذلك في الحكومة التي تلت انتخاب أول مجلس أمة في تاريخ الكويت، وظل على رأس الوزارة حتى استقالته في 9 نوفمبر 1964.

في تاريخ 10 نوفمبر 1964 عُين عضواً في مجلس الدفاع الأعلى.

بتاريخ 6 يونيو 1967 عين رئيساً للحرس الوطني، ويشغل هذا المنصب حتى الآن، كما أنه عضو في مجلس الدفاع الأعلى، وعضو في مجلس الأمن الوطني.

في 9 ديسمبر 2004 أصدر أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح أمراً أميريًا بمنحه لقب سمو.